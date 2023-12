Gratulation an alle Shenzhen Gas-Investoren!

Der Aktienkurs von Shenzhen Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,69 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Gasversorgungsunternehmen liegt. Die Branche selbst verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,85 Prozent. Shenzhen Gas schnitt auch hier mit einer Rendite von 8,54 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Shenzhen Gas eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich deutlich verbessert, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Kriterium führte. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen stieg ebenfalls, was ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet wurde. Zusammenfassend erhält Shenzhen Gas in dieser Kategorie ein "Gut".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 7,03 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 7,1 CNH liegt damit nahe an diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt (6,82 CNH) weist ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shenzhen Gas auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Shenzhen Gas diskutiert. Aufgrund dieser positiven Einschätzung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Shenzhen Gas daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.