Gratulation an alle Shanghai New Huangpu Zhiye-Investoren!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien sind wichtige Maßstäbe zur Beurteilung der Stimmung unter Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Bei Shanghai New Huang Pu Industrial zeigt die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Bei Shanghai New Huang Pu Industrial führt ein RSI von 9,09 zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine Abweichung von -8,54 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergeben sich sechs Schlecht-Signale und keine Gut-Signale, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Shanghai New Huang Pu Industrial bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.