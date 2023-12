Gratulation an alle Serco-Investoren!

In den letzten zwölf Monaten haben 7 Analystenbewertungen für die Serco-Aktie stattgefunden, wobei alle 7 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Serco-Aktie. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten deuten auf eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" hin. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 206,75 GBP, was einem Aufwärtspotential von 27,7 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 161,9 GBP.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Serco liegt bei 8,35, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und somit auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Serco-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Serco-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage, der einen Wert von 27 aufweist. Jedoch ist sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Serco.