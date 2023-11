Gratulation an alle Sauer Energy-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Lixil Group":

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Better For You Wellness diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Better For You Wellness insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Better For You Wellness wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeschrieben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Gut"-Ergebnis.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann täglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine dynamische Kennzahl. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Better For You Wellness bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,82 liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -16,82 Prozent zur Branchendurchschnitts-Dividendenrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Better For You Wellness liegt bei 12,07, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Daher erhält die Aktie für dieses Signal die Einstufung "Gut". Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Gesamteinstufung als "Gut".