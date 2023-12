Gratulation an alle Sarepta Therapeutics-Investoren!

Die Sarepta Therapeutics-Aktie wird derzeit auf Basis technischer Analyseindikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 116,51 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 94,52 USD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 94,82 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Sarepta Therapeutics-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sarepta Therapeutics-Aktie zeigt einen Wert von 24, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 28,49 und bestätigt die Überverkauftheit der Aktie, wodurch sie erneut eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sarepta Therapeutics.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sarepta Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Sarepta Therapeutics-Aktie positiv sind, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Sarepta Therapeutics-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.