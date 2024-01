Gratulation an alle Sailun Jinyu-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sailun als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sailun-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 2,99, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,69, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sailun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,3 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +15,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um 14,2 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,47 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Sailun mit 22,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sailun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,15 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,75 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 11,29 CNH liegt, ergibt sich eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses (+4,07 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Sailun in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sailun wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Sailun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.