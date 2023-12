Gratulation an alle SLC Agricola-Investoren!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Slc Agricola liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Slc Agricola daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt die Slc Agricola mit 6,62 Prozent um 2,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, der bei 3 Prozent liegt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Slc Agricola-Aktie, basierend auf den letzten 200 Handelstagen, ein Durchschnitt von 8,13 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs lag am letzten Handelstag bei 9,41 USD, was einer Differenz von +15,74 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen von +15,74 Prozent bzw. +22,53 Prozent, wodurch die Slc Agricola-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird der Slc Agricola also eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik zugesprochen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7 liegt, was bedeutet, dass die Börse 7,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Slc Agricola zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt bei 40. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.