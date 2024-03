Gratulation an alle SG Fleet-Investoren!

Die technische Analyse der Sg Fleet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,46 AUD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2,84 AUD, was einem Unterschied von +15,45 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,57 AUD, und auch hier schloss der letzte Kurs mit einer Abweichung von +10,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sg Fleet also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität im Netz als normal eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Variationen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Sg Fleet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sg Fleet erhält eine "Neutral"-Bewertung für sowohl den 7-Tage-RSI (46,88 Punkte) als auch den 25-Tage-RSI (33,04 Punkte), da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv für Sg Fleet waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sg Fleet also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.