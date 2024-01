Gratulation an alle SAP-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die technische Analyse von Sap-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 126,53 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 137,34 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 137,47 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-0,09 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sap auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Sap-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,41 Prozent erzielt, was 38,37 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 12,55 Prozent, und Sap liegt aktuell 33,86 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die Aktie von Sap ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,87, was 70 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software". Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sap bei 1,63 %, was 21,22 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche "Software" liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht".

