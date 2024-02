Gratulation an alle Rolls Royce-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. In Bezug auf die Rolls-Royce-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb dieser mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI für Rolls-Royce somit ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 318,1 GBP einen Abstand von +48,12 Prozent zum GD200 (214,76 GBP) hat, was ein positives Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 299,56 GBP liegt, wird ein positiver Abstand von +6,19 Prozent festgestellt. Somit wird der Kurs der Rolls-Royce-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rolls-Royce zeigt ebenfalls positive Tendenzen in den sozialen Medien, mit mehrheitlich positiven Meinungen und Diskussionen über die positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rolls-Royce einen Wert von 56,74 auf, was deutlich über dem Branchenmittel in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Rolls-Royce-Aktie gemischte Signale aufweist, wobei die technische und Anleger-Sentiment-Analyse positiv ausfallen, während die fundamentale Analyse eher negativ ist. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.