Gratulation an alle Rio Tinto ADR-Investoren!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Rio Tinto mit einem Wert von 12,83 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,6, womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Rio Tinto-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 5195,94 GBP. Der letzte Schlusskurs von 5515 GBP liegt damit deutlich darüber (+6,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Rio Tinto somit eine "Gut"-Bewertung. Ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-0,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Rio Tinto-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Rio Tinto auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Aktie der Rio Tinto wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus leitet sich für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rio Tinto vor. Das Kursziel für die Aktie der Rio Tinto liegt im Mittel wiederum bei 6017,5 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 5515 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 9,11 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Rio Tinto insgesamt die Einschätzung "Gut".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Rio Tinto. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Schlecht", 0 mal "Gut"). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Schlecht" Bewertung vor. Insgesamt erhält Rio Tinto von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.