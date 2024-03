Gratulation an alle Rheinmetall-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall AG":

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 283,88 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 421,8 EUR, was einem Unterschied von +48,58 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 354,44 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+19 Prozent), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rheinmetall-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Rheinmetall-Aktie ist laut Stimmungsindikator eher negativ, basierend auf dem Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht, und das Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rheinmetall, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, und die Aktie wird daher auf der Basis dieser Daten als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Rheinmetall-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 76,12 Prozent, was eine Outperformance von +69,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 70,93 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Rheinmetall zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt führt. Jedoch wurde eine positive Änderung in der Stimmung identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Rheinmetall-Aktie also gemischte Bewertungen aus charttechnischer Sicht und Anleger-Sentiment, jedoch eine positive Bewertung im Branchenvergleich und in Bezug auf die Stimmungsänderung, was auf eine gewisse Stabilität hinweist.