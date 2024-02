Gratulation an alle Rheinmetall-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Rheinmetall-Aktie beträgt derzeit 28,45 und liegt damit 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 für Industriekonglomerate. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Rheinmetall in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Rheinmetall eine Rendite von 45,59 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Industriekonglomerate-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,26 Prozent, wobei Rheinmetall mit 42,33 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rheinmetall-Aktie liegt bei 4,76, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 24,29 auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf Grundlage des RSI mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Rheinmetall-Aktie eine Abweichung von +39,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +20,83 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.