Gratulation an alle Renewi-Investoren!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Renewi ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt an, dass die Aktie an sieben Tagen positiv bewertet wurde und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Lediglich an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Renewi bei 570,22 GBP verläuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 569 GBP, was einen Abstand von -0,21 Prozent ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch bei -7,7 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Renewi in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch vernachlässigt wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.

Die Analysten haben Renewi in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer "Gut"-Einstufung versehen, während es keine neutralen oder schlechten Einstufungen gab. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut". Für die Aktie wird ein Kursziel von 920 GBP prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 61,69 Prozent bedeutet und zu einer erneuten "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie der Renewi.