Gratulation an alle Renew-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Renew-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 17 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 27,49, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Renew-Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Renew mit 2,49 Prozent 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Bauwesen". Aufgrund dieser geringeren Rendite wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Renew-Aktie bei 732,92 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 859 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund einer Distanz von +17,2 Prozent zum GD200 und +9,76 Prozent zum GD50, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Renew-Aktie aktuell insgesamt als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 950 GBP deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 10,59 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Renew-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.