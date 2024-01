Gratulation an alle Rational-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Diskussionen über Rational in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Rational in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industriesektor liegt Rational mit einer Rendite von 11,27 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Die durchschnittliche Rendite in der "Maschinen"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 6,51 Prozent, wobei Rational mit 4,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im letzten Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Rational mit 2,35 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Da die Differenz zum Durchschnitt von 0,79 Prozent nicht sehr groß ist, bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rational-Aktie einen neutralen Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Rational beträgt 25,6, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,06 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.