Gratulation an alle Rational-Investoren!

Der Aktienkurs von Rational hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 7,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt 5,38 Prozent, wobei Rational derzeit 5,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 626,91 EUR. Der letzte Schlusskurs von 684 EUR weicht somit um +9,11 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 597,11 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um +14,55 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rational. Es gab eine fünftägige Diskussion überwiegend positive Themen, ohne negative Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Des Weiteren zeigt der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 6,61, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 31,85 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung für Rational.