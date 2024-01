Gratulation an alle Ranplan-Investoren!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Ranplan werden auf verschiedenen Ebenen analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ranplan-Aktie mit 1,25 SEK bewertet, was einer Entfernung von -2,34 Prozent vom GD200 (1,28 SEK) entspricht. Dies führt zu einem neutralen Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 1,1 SEK auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Ranplan daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) wird die Ranplan aktuell mit einem Wert von 33,33 weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Ranplan wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf negativ stand. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung auf verschiedenen Ebenen, sowohl in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionen als auch in der technischen Analyse des Aktienkurses.