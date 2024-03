Gratulation an alle Qinghai Spring Medicinal-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Qinghai Spring Medicinal bewerten wir nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 11,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Qinghai Spring Medicinal-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Qinghai Spring Medicinal für diesen Punkt unserer Analyse somit eine "Gut"-Bewertung.

Um Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu beurteilen, wurden die sozialen Medien der letzten vier Wochen analysiert. Bezüglich der Stimmungslage konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,69 CNH für den Schlusskurs der Qinghai Spring Medicinal-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,68 CNH, was einem Unterschied von -13,13 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 6,53 CNH, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Qinghai Spring Medicinal somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. Über Qinghai Spring Medicinal wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Qinghai Spring Medicinal somit eine "Gut"-Bewertung.