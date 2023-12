Gratulation an alle Qianhai Health-Investoren!

Die Anlegerstimmung bei Qianhai Health ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung im Hinblick auf die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Qianhai Health verzeichnet werden. Dementsprechend wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet Qianhai Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,42 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,42 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Qianhai Health nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 7,23 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der 40,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".