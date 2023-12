Gratulation an alle PriceSmart-Investoren!

Der Aktienkurs von Pricesmart hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Pricesmart damit 129,36 Prozent unter dem Durchschnitt (152,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -9,55 Prozent. Pricesmart liegt aktuell 32,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist Pricesmart derzeit eine Dividendenrendite von 1,24 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche beträgt die Differenz -1. Daher erhält die Pricesmart-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Pricesmart aktuell 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt ein KGV von 34 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Pricesmart zeigt sich eine starke Änderung in der Diskussionsintensität aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Aktie.