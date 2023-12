Gratulation an alle Pool-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Dividendenrendite von Pool beträgt derzeit 1,26 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,98 Prozent liegt. Daher hat Pool in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert und hat somit auch an Aufmerksamkeit verloren, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hingegen hat Pool eine starke Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 8,3 Prozent in den letzten 12 Monaten hat Pool andere Unternehmen in der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -4,9 Prozent gefallen sind, um +13,2 Prozent übertroffen. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,08 Prozent verzeichnete, liegt Pool mit 8,21 Prozent über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Aktie von Pool mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,74 unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.