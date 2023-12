Gratulation an alle Polestar Auto.adr/a-Investoren!

Die Aktie von Polestar Automotive UK hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Beurteilung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Polestar Automotive UK daher eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wobei in den letzten Wochen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Polestar Automotive UK liegt bei 30, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 39,24 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung für die Aktie von Polestar Automotive UK, basierend auf 4 positiven und 2 neutralen Bewertungen. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat wird das Kursziel der Aktie auf 6,5 USD angesiedelt, was zu einer positiven Performance von 170,83 Prozent führen würde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.