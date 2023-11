Gratulation an alle Pixelworks-Investoren!

Derzeit schüttet das Unternehmen Pixelworks niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,36 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,36 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten liegen für Pixelworks 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen zu Pixelworks. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 4,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,17 USD) könnte die Aktie somit um 258,97 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Zusammenfassend erhält die Pixelworks-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zur Aktie von Pixelworks eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Pixelworks daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pixelworks liegt bei 59, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 67,34) unter dem Durchschnitt (ca. 12 Prozent) liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Pixelworks als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.