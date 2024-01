Gratulation an alle Peruvian Metals-Investoren!

In den letzten Wochen wurde bei Peruvian Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Aktienkurs von Peruvian Metals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ("Materialien") liegt die Aktie damit 22,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,66 Prozent, und Peruvian Metals liegt aktuell 22,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Peruvian Metals derzeit auf 0,08 CAD beziffert, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,09 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,07 CAD, was einer Distanz von +28,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Damit wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Peruvian Metals derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von Analysten als "Schlecht" bewertet.