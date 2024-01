Gratulation an alle Pernod-Ricard-Investoren!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Pernod Ricard war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an acht Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard mit 41,02 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pernod Ricard-Aktie von 142,15 EUR eine Entfernung von -22,38 Prozent vom GD200 (183,14 EUR) aufweist, was auf ein schlechtes Signal hindeutet. Auch der GD50, der einen Kurs von 158,49 EUR aufweist, deutet mit einem Abstand von -10,31 Prozent ebenfalls auf ein schlechtes Signal hin.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pernod Ricard derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke, was zu einer positiven "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt sich also in der Analyse, dass die Stimmung gegenüber Pernod Ricard positiv ist, die fundamentalen Kriterien jedoch neutral ausfallen und die technische Analyse auf ein schlechtes Signal hindeutet.