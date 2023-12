Gratulation an alle Pan Asian-Investoren!

Der Aktienkurs von Sevens Atelier hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 175 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 173,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -35,04 Prozent, wobei Sevens Atelier aktuell 210,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Sevens Atelier-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 67,5 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von 35 Prozent auf, wodurch das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Basis des Anleger-Sentiments für Sevens Atelier beruht auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Sevens Atelier-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, während der Wert für den RSI25 bei 0 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.