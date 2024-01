Gratulation an alle PVH-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "PVH":

Die Aktie von Pvh weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat eine Dividendenrendite von 15,42 Prozent, was eine Differenz von -15,22 Prozent zur Pvh-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen über Pvh in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen wurden in den letzten zwei Wochen insgesamt viele positive Aspekte angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung durch unsere Redaktion führt.

Analysten haben die Aktie von Pvh in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Einschätzung versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 99,83 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -14,85 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pvh-Aktie beträgt derzeit 12,97 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.