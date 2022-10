Gratulation an alle POSCO-Investoren!

Für die Aktie Posco aus dem Segment "Stahl" wird an der heimatlichen Börse New York am 18.10.2022, 17:40 Uhr, ein Kurs von 43.25 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Posco entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Posco mit einem Wert von 2,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,75 , womit sich ein Abstand von 92 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Posco-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 5,65 % ist Posco im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,79 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.