Gratulation an alle PAR-Investoren!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Aktien von Par auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Par in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 88,22 Prozent erzielt, was 81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Par mit 89,03 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -0,81 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Par-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 36,04 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 43,54 USD lag. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 20,81 Prozent. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 37,2 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +17,04 Prozent. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Par-Aktie eine neutrale Stimmungsbewertung, eine positive Performance im Vergleich zur Branche und eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.