Gratulation an alle Orange-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Orange wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 29,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Orange überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen und deutet darauf hin, dass Orange weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Orange-Aktie in diesem Abschnitt führt.

Mit einer Dividendenrendite von 7,54 Prozent liegt Orange 7,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent für die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies macht die Aktie im Vergleich zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orange-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei sich eine Abweichung von -2,91 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (-3,27 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Orange-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 4 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.