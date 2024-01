Gratulation an alle Oracle-Investoren!

Die Oracle-Aktie wird von Experten als gute Investitionsmöglichkeit angesehen. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einem positiven Rating führt. Allerdings hat die Diskussionsintensität abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie um 2,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine ähnliche Abweichung auf, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle bei 13, was im Vergleich zur Branche "Software" unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oracle-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Oracle-Aktie daher gute Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen und wird als unterbewertet angesehen, was sie zu einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit macht.

Oracle kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Oracle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Oracle-Analyse.

