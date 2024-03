Gratulation an alle Olympia-Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Olympia wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 30,16 Punkten, was bedeutet, dass Olympia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,7, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Olympia-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Olympia einen Wert von 10 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 10,67 Euro für jeden Euro Gewinn von Olympia zahlt, was 92 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Olympia mit einer Ausschüttung von 7,64 % über dem Branchendurchschnitt von 5,93 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik als "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten für Olympia sind ebenfalls positiv. Innerhalb der letzten 12 Monate wurde der Titel 1 Mal mit "Gut" und kein Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig liegen ebenfalls positive Einschätzungen vor, was zu einer letzten "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 19,12 Prozent und ein mittleres Kursziel von 125,67 CAD, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung seitens der institutionellen Analysten führt.

Insgesamt erhält Olympia daher positive Bewertungen in Bezug auf den RSI, das KGV, die Dividende und die Analysteneinschätzungen, die zu einer insgesamt positiven Bewertung des Wertpapiers führen.