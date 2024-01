Gratulation an alle Ohashi Technica-Investoren!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Beurteilung von überkauften oder unterkauften Titeln darstellt. Für die Ohashi Technica-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 13, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 36,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ohashi Technica.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Ohashi Technica-Aktie zu. Die durchschnittliche Aktivität und die geringe Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung bei Ohashi Technica in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung "Neutral" für die Aktie bestätigt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Ohashi Technica-Aktie mit 1866 JPY aktuell +5,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +13,65 Prozent, was auch hier zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine positive Bewertung für die Ohashi Technica-Aktie.