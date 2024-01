Gratulation an alle Occidental Petroleum-Investoren!

Die Dividendenrendite der Occidental Petroleum-Aktie beträgt derzeit 1,25 Prozent, was 26,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Occidental Petroleum insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 69,9 USD, was ein Aufwärtspotential von 22,35 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Occidental Petroleum als unterbewertet. Das KGV liegt bei 12,68, was insgesamt 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Occidental Petroleum, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.