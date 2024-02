Gratulation an alle Oatly-Investoren!

Oatly hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut" und setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Oatly, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3,83 USD pro Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotential von 235,53 Prozent. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Oatly in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsaktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls positivere Werte auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung gegenüber Oatly insgesamt sehr positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oatly-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.