Gratulation an alle OHB-Investoren!

Das Stimmungsbarometer der Anleger ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Ohb im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ohb. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei Ohb derzeit bei 1,4 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ohb-Aktie ein Durchschnitt von 38,23 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 43,05 EUR, was einer Steigerung von 12,61 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 42,2 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,01 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Ohb also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,7 liegt Ohb unter dem Branchendurchschnitt von 31,5 Prozent in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.