Gratulation an alle Novartis-Investoren!

Der Aktienkurs von Novartis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +19,73 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Novartis um 19,82 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Novartis aktuell bei 74,84 liegt, was als überkauftes Signal eingestuft wird. Ebenso zeigt der RSI25-Wert von 55 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche erscheint Novartis fundamental betrachtet unterbewertet, was auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,42 im Vergleich zum Branchen-KGV von 77,81 zurückzuführen ist. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Novartis deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Novartis also aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.