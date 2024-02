Gratulation an alle Nippon Yusen K K-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Yusen":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Nippon Yusen Kk ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nippon Yusen Kk mit 4797 JPY einen Abstand von +24,24 Prozent vom GD200 (3861,1 JPY) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 4670,3 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Nippon Yusen Kk als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Nippon Yusen Kk als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 9,6 liegt insgesamt 44 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Marine", der bei 17,01 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Nippon Yusen Kk im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine etwas höhere Dividendenrendite von 2,58 % aus, während der Branchendurchschnitt bei 2,32 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.