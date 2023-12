Gratulation an alle Ningxia Building Materials-Investoren!

Die technische Analyse der Ningxia Building Materials-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +64,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Baumaterialien"-Branche, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich positiv entwickelt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine neutrale Bewertung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich daher für die Ningxia Building Materials-Aktie ein "Neutral"-Rating auf technischer Basis.