Gratulation an alle Newmark-Investoren!

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Newmark-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Newmark-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Entwicklungen festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Newmark beträgt derzeit 15,91 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Auch der 25-Tage-RSI von 20,26 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Newmark-Aktie betrachtet, ergibt sich ein Wert von 6,7 USD für die letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs bei 8 USD liegt, was einer Abweichung von +19,4 Prozent entspricht, wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Ebenso ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein Wert von 6,5 USD, was eine Abweichung von +23,08 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Newmark-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der Analystenbewertungen, des Sentiments in den sozialen Medien, des RSI und der technischen Analyse.