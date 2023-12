Gratulation an alle Nanoxplore-Investoren!

Der Aktienkurs von Nanoxplore liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -14,18 Prozent niedriger. Dies bedeutet, dass die Rendite mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -11,25 Prozent, wobei Nanoxplore mit 2,93 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nanoxplore eingestellt waren. Es gab sieben Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nanoxplore daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive Einschätzungen für Nanoxplore abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive Empfehlung aus der jüngsten Zeit. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,25 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 89,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Nanoxplore-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.