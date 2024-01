Gratulation an alle Morphosys-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Stimmung für Morphosys hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Morphosys-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 26,34 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,72 EUR liegt, was einer Abweichung von +28,02 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (28,79 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 51,89 für RSI7 und 41,15 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morphosys bei 12,86, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,42 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.