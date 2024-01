Gratulation an alle Microsoft-Investoren!

Die technische Analyse der Microsoft-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 337,83 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 398,9 USD lag, was einem Abstand von +18,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 376,21 USD, was einer Differenz von +6,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich aus 33 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ein Durchschnitt von 28 "Gut"-Einstufungen, 4 "Neutral"-Einstufungen und 1 "Schlecht"-Einstufung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 357,69 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -10,33 Prozent fallen könnte, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz um Microsoft haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und Microsoft insgesamt ein "Schlecht"-Rating für diese Stufe einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Microsoft-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (14,66 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (23,38 Punkte) führen zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Somit erhält Microsoft insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Bewertung.

