Gratulation an alle Meta-Investoren!

Die Meta Platforms-Aktie wurde von 32 Analysten bewertet, wobei 30 sie als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft haben. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Im vergangenen Monat haben 14 Analysten die Aktie als "Gut" und 1 als "Neutral" bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 442,76 USD, was einem möglichen Rückgang der Aktie um -11,85 Prozent vom letzten Schlusskurs (502,3 USD) entspricht. Daher lautet die daraus resultierende Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält Meta Platforms von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf die Aktie geführt und eine negative Stimmungsänderung identifiziert. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Meta Platforms 329,18 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 502,3 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 411,81 USD, was die Aktie ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Meta Platforms sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" für die Meta Platforms-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, dem Sentiment und der technischen Analyse.