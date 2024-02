Gratulation an alle McKesson-Investoren!

Die technische Analyse zeigt, dass die Mckesson-Aktie derzeit um +5,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +15,44 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Mckesson, mit acht positiven und drei negativen Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Mckesson von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson bei 18, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Mckesson-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung für die Mckesson-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der fundamentalen Kriterien.