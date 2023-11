Gratulation an alle Marks and Spencer-Investoren!

Der Marks & Spencer-Kurs wird am 14.11.2023, 03:36 Uhr an der Heimatbörse London mit 246.4 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kaufhäuser".

Unsere Analysten haben Marks & Spencer nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Marks & Spencer sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Marks & Spencer-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Marks & Spencer. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 211,43 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,19 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 246,4 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Die Marks & Spencer ist mit einem Kurs von 246,4 GBP inzwischen +9,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +29,72 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel, 3,87). Die Marks & Spencer-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

