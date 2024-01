Gratulation an alle Manulife-Investoren!

Derzeit wird die Aktie von Manulife als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 9,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Manulife zahlt, was 14 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 11, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Manulife im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem zeigen Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Manulife derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung, mit einem Unterschied von 3,09 Prozentpunkten (5,86 % gegenüber 2,77 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Manulife bei einem Niveau von 45,65 zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 20,2 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Gesamteinschätzung der Aktie.

