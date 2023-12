Gratulation an alle LiveVox Holdings-Investoren!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Livevox in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen führte.

Um zu beurteilen, ob die Livevox-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) untersucht. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen ist der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft worden, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Livevox in den sozialen Medien festgestellt. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen beobachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Die Analysten bewerten die Livevox-Aktie derzeit als "Gut", wobei insgesamt 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Livevox, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3 USD, was einem Abwärtspotential von -18,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.