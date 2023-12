Gratulation an alle LINTECration-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Lintec liegt bei 22,16, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich beobachten, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Lintec in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lintec derzeit bei 2352,17 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2712 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,3 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2536,62 JPY, was einen Abstand von +6,91 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut" für die technische Analyse.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Lintec hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.